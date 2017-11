Silvesterball der CSU Schwanstetten: Kartenvorverkauf hat begonnen!

SCHWANSTETTEN (pm/vs) - Verwöhnt mit kulinarischen Genüssen das Tanzbein schwingen, das können Jung und Alt beim Silvesterball der CSU Schwanstetten. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Beginn am 31. Dezember 2017 in der Gemeindehalle ist um 19.30 Uhr. Die Saalöffnung erfolgt eine Stunde vorher. Für musikalische Stimmung sorgt die Tanz- und Partyband „Happy Music“ und in der Tanzpause wird den Gästen eine professionelle Samba-Show geboten. Den ganzen Abend serviert das Team der Bürger Stub‘n Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Tickets zum Preis von 63 Euro können bei der Familie Zimmer unter der Rufnummer 09170/9390 gekauft beziehungsweise reserviert werden