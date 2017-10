- unter diesem Motto lesen Carmen-Maja Antoni und Jennipher Antoni amüsante, kuriose und freche Geschichten von Kästner, Tucholsky, Eco, Strittmatter, Heym und anderen illustren Größen.

Zwei Generationen in einer Lesung der besonderen Art. Mark Twain hat einmal gesagt: „Am liebsten erinnern sich Frauen an die Männer, mit denen sie lachen konnten.“ Die Schauspielerin Carmen-Maja „Von großen Männern für große Frauen und umgekehrt stand bereits mit 11 Jahren vor der Kamera. Als Schauspielerin am Berliner Ensemble hat sie Theatergeschichte geschrieben, nicht nur mit ihrer legendären „Mutter Courage“. Bekannt wurde die vielseitige Schauspielerin auch durch ihre Filmrollen in den „Krause-Filmen“ mit Horst Krause, „Rosa Roth“ mit Iris Berben und als „Anderthalbmeter-Großmutter“ in Strittmatters „Laden“ sowie diversen Kino- und Fernsehfilmen. Sie unterrichtet an der Schauspielschule „Ernst Busch“ in Berlin und arbeitet im Hörspiel- und Synchronbereich. Des Weiteren liest sie regelmäßig aus ihrer wunderbaren Autobiographie „Im Leben gibt es keine Proben“ und ist mit vielen Lese- und Liederprogrammen in ganz Deutschland unterwegs. Jennipher Antoni, Jahrgang 1976, lebt und arbeitet in Berlin. Seit ihrem 13. Lebensjahr steht sie für Film und Fernsehen vor der Kamera, u. a. mit Martin Benrath, Iris Berben, Thekla C. Wied. Nach ihrem Studium an der Humboldt-Universität Berlin (Japanisch/Russisch) absolvierte sie ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam. In der Spielzeit 2004/2005 trat sie am „Hans-Otto-Theater“ ihr erstes Festengagement an und war u. a. zu sehen in „Krieg und Frieden“, „Die Dreigroschenoper“, „Die Möwe“, „Der Raub der Sabinerinnen“. Sie spielte an der Seite von Katharina Thalbach, Angelica Domröse und Dieter Mann. Seit 2008 arbeitet sie als freie Schauspielerin, wirkt in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit und ist im Hörspielbereich tätig. Mit großem Interesse und Engagement veranstaltet sie regelmäßig Lesungen.Karten erhalten Sie in der Buchhandlung am Sägerhof, Tel. 09170 947766, an der OMV-Tankstelle in Leerstetten, Tel. 09170 979324 und an der Abendkasse.