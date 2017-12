Wanderung Hoch über Erlangen: Wilde, verlassene Gärten – endlose geheimnisvolle Wälder

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnestag. 22.2. Hoch über Erlangen: Wilde, verlassene Gärten – endlose geheimnisvolle Wälder

und Kunstgenuss am Burgberg = der Skulpturengarten. TTplus 7 oder Gruppenfahrschein

Tageswanderung Bei unserer Wanderung blicken wir auf das monumentale Kanaldenkmal (1846 zur Einweihung des Ludwig-Donau-Main-Kanals errichtet) und bestaunen den ersten bayerischen Eisenbahntunnel. Wir wandern durch den Meilwald, am Judenfriedhof mit seinen uralten Gräbern vorbei, hinauf zum Schloss Rathsberg. Einkehr im Waldschießhaus. An der Schwabach entlang wieder zurück durch Erlangen zum Bahnhof.

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 4 Stunden/13km

Treffpunkt 8:55 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 9:09 Uhr R6) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 9:40 Uhr R2)

Wanderführer: Lisa Rikirsch

Gäste sind willkommen