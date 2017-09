Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag. 19.10. Main, Bierkultur und Sicht zum heil’gen Veith von Staffelstein

Tageswanderung Ebersfeld – Wiesen – Nedensdorf - Bad Staffelstein. TTplus10

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 3,5 Stunden., ca. 13 km

Treffpunkt: 9:00 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 9:19 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 9:49 Uhr S1)

umsteigen in Bamberg Bahnhof. (Abfabfahrt. 11:13 Uhr R25)

Wanderführer: Siegfried Bauer erwartet die Gruppe am Bahnsteig S2 Nbg. Hbf.

Gäste sind willkommen