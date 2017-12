Wanderung Vom Erlenbach über alles was sich Aurach nennt, zum Ipsheimer Schoppen

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag.13.01. Vom Erlenbach über alles was sich Aurach nennt, zum Ipsheimer Schoppen

TW Markt Erlbach - Klausaurach - Haaghof - Jobstgreuth – Ipsheim. TTplus 10,

Leichtes Gelände., Gehzeit. ca. 5 Stunden/20km,

Treffpunkt: 7:05 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 7:19 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. Der Wanderführer erwartet die Gruppe in Nbg. Hbf. Mittelhalle.

Treffpunkt: 7:35 Uhr Nbg. Hbf. Mh. (Abfahrt. 7:50 Uhr R12)

Wanderführer: Jürgen Lange-Tropper 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00)

Gäste sind willkommen