Wanderung Von den Stadtmauern Sesslachs über die Eierberge zur Bäderstadt am Staffelberg

Samstag. 25.03. 17 Von den Stadtmauern Sesslachs über die Eierberge zur Bäderstadt am Staffelberg

Tageswanderung Sesslach - Memmelsdorf - Kaltenbrunn - Draisdorf - Eierberge – Staffelstein. TT plus 10,

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 6,5 Stunden., ca. 23,5 km,

Treffpunkt: 6:55 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 7:04 Uhr R6) umsteigen in Nbg. Hbf. der WF erwartet die Gruppe in der Mittelhalle in Nbg.

Treffpunkt: 7.25 Nbg.-Hbf. Mh. (Abfahrt. 7.41 Uhr )

Wanderführer: Jürgen Lange-Tropper 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00) Anmeldung bis Do 23.03 wegen Bustransfer nach Seßlach. Es bestehen zusätzliche Beförderungskosten von 5.00€ bis 6,00 € pro Person + ggf. Fährkosten

Sollte uns der Fährmann in Nedensdorf über den Main setzen, was er bei guten Verhältnissen für uns machen würde, verkürzt sich die Strecke auf 22km.

Gäste sind willkommen