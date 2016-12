Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag.18.03. Zu den Naturdenkmälern Steinerne Rinne und Hoher Brunnen bei Erasbach

Tageswanderung Berching - Steinerne Rinne - Pollanten - Labermühle – Berching. TTplus 10,

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 5 Stunden., ca. 20 km,

Treffpunkt: 7:00 Uhr Schwabach Bahnhof (Abahrtf. 7:19 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. der WF erwartet die Gruppe in der Mittelhalle in Nbg.

Treffpunkt : 7:25 Uhr Nbg.-Hbf. Mh. (Abfahrt. 7:41 Uhr )

Wanderführer. Jürgen Lange-Tropper 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00) Anmeldung bis Donnerstag 02.03. da für uns gekocht wird.

Gäste sind willkommen