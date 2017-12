Wanderung Zum 45. Hirtentag in Hersbruck

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag. 06.01. Zum 45. Hirtentag in Hersbruck

Von Henfenfeld übern Klosterberg nach Hersbruck zum Hirtentag, der stets am Dreikönigstag statt findet. Er lockt als Familienfest der besonderen Art viele Besucher aus Nah und Fern in die Stadt. Die Kinder können auf den Kamelen reiten, es werden Geschichten zur Hirtenkultur erzählt und es ist zu sehen, wie spektakulär Hirten aus Ungarn ihre Ringelpeitschen schwingen. Zur Stärkung der Hirtentag-Besucher gibt es, von den ungarischen Gästen, original zubereitetes Gulasch, warme Getränke, Kuchen und frisch ausgebackene Museumskugeln. TTplus 7

Treffpunkt: 8:20 Uhr S2 Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 8:39 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 9:13 Uhr S1)

Wanderführer: Waltraud Bauer, Eintritt Erw. 4,00€, Fam. 8,00€, Kinder unter 6 Jahren frei.

Gäste sind willkommen