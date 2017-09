WanderungTag der Regionen: „Kürbiskern-Erntefest am Kürbishof Schnell, Grusel-Spaß beim Kürbisfest“

Tageswanderung Schwabach – Neppersreuth – Schwabach.

Wir schauen bei der Erntevorführung zu und verkosten die Kürbiskernprodukte. Wir erleben die Kürbiskern-Ernte live am Acker, (immer zur vollen Stunde) und uns wird die Herstellung des Kürbiskernöls in der Ölmühle erklärt, (immer um halb). Das wird ein Spaß!

Leichtes Gelände., Gehzeit. ca. 3,5 Stunden., ca. 14 km

Treffpunkt: 9:30 Uhr Schwabach Bahnhof.

Wanderführer: Waltraud Bauer

Gäste sind willkommen