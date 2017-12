Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Sonntag. 25.2. Über den historischen Marktplatz in Creußens und der Rotmainquelle nach Lindenhardt.

Tageswanderung Creußen – Rotmainquelle - Lindenhardt – Pegnitz. TTplus 10

Einkehr in Lindenhardt im Landgasthof Kürzdörfer mit selbstgebrautem Bier.

Leichtes Gelände., Gehzeit. ca. 5,5 Stunden/25km.

Treffpunkt: 8:25 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 8:39 Uhr S1) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 9:05 Uhr R3) hält auch in HEB. (Abfahrt. 9:19 Uhr R3) Taschenlampe mitnehmen.

Wanderführer: Silvia Mössner / Bernd Schreiner das Wanderduo (schreiner_bernd@freenet.de) Gäste sind willkommen