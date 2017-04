10. Limbacher Rocknacht mit "PICK UP" 03.08.2017

PICK*UP

Niederbayerns Rock Cover Band aus dem Bayerwald!h2>Der Name PICK*UP steht schon seit Jahren für energiegeladene Live Performance – atemberaubende Feuer- und Lichtshow - glasklarer Sound sowie kompromisslose und ehrliche (Hard)Rock Covermusik.Seit 2010 tourt die 6-köpfige Formation durch Österreich und Deutschland und lässt die Bühnen auf den verschiedensten Events, Bikertreffen, Zeltdiscos, Volksfesten, Open-Airs und Rockkonzerten mit Ihrer Musik erbeben.Darüber hinaus werden die Zuschauer zusätzlich mit einer atemberaubenden und aufwendigen Feuer- und Lichtshow in den Bann gezogen, welche über die letzten Jahre von Frontmann Markus Boxleitner immer weiter perfektioniert wurde!Die Band PICK*UP besteht aus 6 leidenschaftlichen Musiker: Markus Boxleitner (Gesang), Carolin Streifinger (Gesang / Piano), Stefan Rother (Bass, Gesang), Bernhard Gsoedl (Gitarre, Piano), Marcel Waldmann (Gitarre, Gesang), und Simon Rieger (Schlagzeug), welche sich gute und ehrliche (Hard)Rockmusik sowie leidenschaftliche Bühnenperformance auf Ihre Fahne geschrieben haben.Man kann diese Leidenschaft der Musiker spüren, sobald die ersten messerscharfen Riffs der Band PICK*UP durch die Boxentürme erschallen, und dabei Gehörgang und Nackenwirbel der Zuschauer pulverisieren!In Ihrer BURN IT DOWN TOUR 2015 beweist die Band PICK*UP wieder auf´s neue, dass die Zeit des Hard(Rock) noch lange nicht vorbei ist.In diesem Sinne!

Rock on!