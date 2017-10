Boxen am Bahnhof Schwabach: Damit das geliebte Fahrrad nicht zum Diebesgut wird

Warteliste und Losentscheid

Das Auto bleibt stehen

So können sie ihr Fahrrad vor Witterung und Diebstahl besser schützen. Von außen kann nicht eingesehen werden, ob und welches Fahrrad untergestellt ist. Ein Aufbruch ist somit für den Täter uninteressant. Im für ihn schlimmsten Falle könnte er 15 leere Boxen vorfinden. Die Fahrradbox kann für jeweils ein Jahr gemietet werden, der Monatsbeitrag beträgt 15 Euro, eine Verlängerung ist möglich. Ansprechpartner im städtischen Gebäudemanagement ist Christian Bayer, Telefon 09122/860-538, E-Mail: christian.bayer@schwabach.de. Anmeldungen werden ab sofort bis einschließlich Freitag, 10. November, entgegengenommen.Sollte die Nachfrage größer sein als das Angebot, entscheidet das Los. Eine Warteliste wird geführt. Die Förderung des Radverkehrs ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Derzeit erarbeitet die Stadt ein Radwegekonzept, das auch die Verbesserung von Fahrradabstellanlagen behandelt.Mit der Installation von abschließbaren Radboxen am Bahnhof bietet die Stadt den Bürgern die Möglichkeit auch hochwertigere Fahrräder am Bahnhof sicher abzustellen. Dadurch kann die Kombination aus Öffentlichem Personennahverkehr und Fahrrad problemloser genutzt und das Auto öfter einmal stehen gelassen werden.