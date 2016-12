Geänderte Müllabfuhrtermine der Stadt Schwabach zum Jahreswechsel

SCHWABACH (pm/vs) - Über Weihnachten und Neujahr verschieben sich die Abfuhrtermine der Stadt Schwabach.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Abfallkalender 2017 mit dem Stadtblick Anfang Dezember an alle Haushalte verteilt wurde. Erhältlich ist er auch weiterhin in Papierform im Bürgerbüro, im Umweltschutzamt und am Recyclinghof. Bis auf die „Feiertagsverschiebungen“ erfolgt die Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Gelber Sack dabei überall weiterhin im 2-Wochen-Turnus an den gleichen Wochentagen wie bisher (einzige Ausnahme: Gelber Sack Saazer Straße). Daneben enthält der Abfuhrplan die Abfuhrtermine für die Papiertonnen sowie die Termine der Sondermüllsammlungen.Unter www.schwabach.de/abfallkalender kann sich jeder ganz einfach seinen individuellen Abfuhrplan 2017 – einschließlich Feiertagsregelungen und Papierabfuhrterminen - erstellen und ausdrucken. Eine mühsame Suche beispielsweise nach den Feiertagsregelungen oder den Terminen der Papiertonnenleerungen erübrigt sich damit. Man muss nur den Straßennamen eingeben.Für die Feiertage zum Jahreswechsel gilt:Anstatt am 2. Weihnachtsfeiertag Montag, 26. Dezember, erfolgt die Restmüllabfuhr am Dienstag, 27. Dezember, und die Biomüllabfuhr am Mittwoch, 28. Dezember. Anstatt an Dreikönig, Freitag 6. Januar, erfolgt die Biomüllabfuhr vorgezogen bereits am Donnerstag, 5. Januar.Die Abfallbehälter müssen – wie sonst auch - am Abfuhrtag ab 6.30 Uhr bereit stehen. Da an Weihnachten und Neujahr häufig mehr Abfall als sonst im Jahresverlauf anfällt, werden im Zeitraum 27. Dezember bis 5. Januar 2017 auch Tonnen geleert, bei denen sich der Deckel nicht schließen lässt. Ansonsten gilt: Deckel muss geschlossen sein, überfüllte Tonnen können nicht geleert werden!Auch bei Schnee oder Glatteis ist die Stadt Schwabach bemüht, die Müllabfuhr termingerecht durchzuführen. Sollte aufgrund der Witterung in Einzelfällen keine Abfuhr möglich sein, bitte die Abfallbehälter draußen stehen lassen; sie werden zeitnah nachgeleert.