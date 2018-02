Gemeinsamer Mittagstisch

ROTH (pm/mue) - Sich verabreden und neue Leute kennenlernen, miteinander essen, reden und lachen – dazu eignet sich der „gemeinsame Mittagstisch“ hervorragend.

Am Donnerstag, 15. Februar, um 12.00 Uhr findet er wieder im Goldenen Schwan am Marktplatz in Roth statt. Ein Mittagessen kostet 9,99 Euro und beinhaltet ein alkoholfreies Getränk, Hauptgericht und ein Dessert. Anmeldungen bitte nur im Foyer des Rathauses entweder persönlich oder unter Telefon 09171 / 8480. Anmeldeschluss ist am 12. Februar um 12.00 Uhr, bei Verhinderung wird um entsprechende Abmeldung gebeten.