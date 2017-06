Zwei neue Autos für die Diakonie Roth-Schwabach

Der Kauf von Auto 1 wurde von dem treuen Sponsor Diakonie-Verein Zwieselgrund e.V. unter dem 1. Vorsitz von Gerhard Bergner und dem 2. Vorsitzenden Harald Hecker maßgeblich unterstützt. Die beiden Vorsitzenden brachten einen großzügigen Scheck in Höhe von 12 000 Euro für die Finanzierung mit, der Restbetrag wurde vom Autohaus Feser und dessen Geschäftsführer Michael Christoph bezuschusst. Beide Sponsoren betonen, dass es eine Herzensangelegenheit ist, hier soziale Verantwortung zu übernehmen. Der Diakonie-Verein Zwieselgrund e.V. hatte schon vor 4 Jahren ein Auto gespendet, erinnert sich der 1. Vorsitzende. Gerhard Bergner weiß, "da sich viele unserer Mitglieder schon im betagten Alter bewegen, und der eine oder andere die ambulante Pflege in Anspruch nimmt, sind hier die Mitgliedsbeiträge sehr gut angelegt, vor allem, weil unsere Mitglieder indirekt von der Spende profitieren". Früher, so berichtet Gerhard Bergner, hatte Zwieselgrund eine eigene Pflege-Schwester mit Station im Einsatz, diese wurde vor einigen Jahren von der Diakonie Roth/Schwabach übernommen. Daher haben wir eine enge Verbindung.Monika Kaut, Diakonie-Bereichsleiterin in Roth, berichtet, "dass die Mitarbeiterinnen sehr gerne mit diesem kompakten, wendigen und kleinen Auto unterwegs sind, das alle Fahrwünsche erfüllt." Das Auto wird vor allem in Schwabach, Wolkersdorf und Dietersdorf seinen Einsatz finden. Weiter erinnert sich die langjährige Bereichsleiterin, dass die ambulante Pflege und der Diakonie-Verein 1899 in Roth gegründet wurde und seither fest verwurzelt ist. Damals waren die Pflegeschwestern noch mit dem Fahrrad und später mit einem Motor-Roller unterwegs. In späteren Jahren wurde Schwabach von der Diakonie mit eingebunden.Auto 2 wurde von der Diakonie Roth/Schwabach gekauft und dabei jedoch vom Autohaus Feser-Joachim und seinem Teamleiter von Görkem Kara und Verkaufsleiter Jens Brandscher in Roth großzügig, finanziell Unterstützung bezuschusst. Jürgen Meier der Vorsitzende der Diakonie Roth/Schwabach ist sehr zufrieden "Das ist ein besonderer Tag für die Diakonie und unsere Patienten". Das Autohaus Feser-Joachim mit seinem Team wünscht allen Mitarbeitern eine gute und unfallfreie Fahrt.FOTO und TEXT von BABETTE GILLMEIERBildunterschrift

v.l. Monika Kaut Bereichsleiterin der Diakonie,, Görkem Kara Teamleiter von Autohaus Feser-Joachim, Harald Hecker 2. Vorstand vom Diakonie-Verein Zwieselgrund, Michael Christoph Geschäftsführer von Autohaus Feser-Joachim, Gerhard Bergner 1. Vorstand von Diakonie-Verein Zwieselgrund , Jens Brandscher Verkaufsleiter von Autohaus Feser-Joachim, Jürgen Meier Vorsitzender der Diakonie Roth/Schwabach und Claudia Bärnthol ambulante Pflegedienstleiterin freuen sich über die neuen Autos.