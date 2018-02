bonprix verführt zum Valentinstag

SCHWABACH (pm/mue) - Nicht vergessen, am 14. Februar ist Valentinstag – überraschen Sie Ihren Liebsten mit atemberaubenden Dessous von bonprix!

Romantische Wäsche hat natürlich immer Saison. Zum Valentinstag holen wir sexy Dessous oder Spitze in Signalrot allerdings besonders gern aus dem Schränkchen. Strumpfhalter, raffinierte Negligés, Spitzenbodies oder einen seidig-glänzender Morgenmantel – wer noch Bedarf an valentinstagstauglichen Dessous hat, wird jetzt im bonprix Store in Schwabach (Falbenholzweg 5) fündig. In der großen Wäscheabteilung finden sich romantische Überraschungen für jedes Budget.Wie wäre es mit einem schwarzen Spitzen-BH? Dieser erfüllt den Wunsch nach einem sexy Dessous-Look ohne Kompromisse – als Evergreen in jedem gut sortieren Wäscheschrank verleiht er seiner Trägerin eine selbstbewusste Ausstrahlung. Mit floraler Spitze wird er in Kombination mit einem hübschen Panty, ebenfalls mit Spitzendetails, zu einem sexy Dessous. Die gepolsterten und vorgeformten Cups zaubern ein tolles Dekolleté, das die Augen Ihres Liebsten garantiert strahlen lässt. Romantische Details wie eine verspielte Schleife oder hübsche Schmuckanhänger zwischen den Cups, beispielsweise in Herzform, runden so manchen Valentine’s-Look ab.Wäsche in verführerischem Rot wirkt reizvoll, aufregend und sexy. Kaum ein Mann wird der Versuchung widerstehen können, wenn sich seine Liebste in rote Dessous hüllt und für ein Liebesabenteuer bereitsteht. Mit dieser Farbwahl setzten Sie ein Statement für Liebe und Erotik! Wer es lieber verspielt mag, kann zu zarten Blumenverzierungen, wilden Leopardenmustern oder verträumten Punktmotiven greifen. Auch Streifen liegen im Trend; Muster lenken dabei von kleinen Problemzonen ab, legen den Fokus auf das Wesentliche und sorgen außerdem für Abwechslung.Ein Negligé darf als kleines Schwarzes auch mal drunter getragen werden! Edel und feminin wirkt es so wie ein traumhaftes Kleid und ist ein echter Verführungskünstler. Denn Schwarz schmeichelt jedem Hautton und macht optisch schlank. Halterlose Feinstrümpfe in Schwarz passen perfekt dazu – probieren Sie es doch einmal aus!Auch kleine Liebesbeweise sorgen für große Freude. Lassen Sie sich inspirieren und beraten: