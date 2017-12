Der Nikolaus kommt zu bonprix

SCHWABACH (pm/mue) - Bald ist es so weit und der Nikolaus füllt wieder die geputzten Stiefel! Dieses Jahr schaut er auch bei bonprix vorbei und wird einige Kleidungsstücke im Store mit individuellen Geschenken versehen – diese warten am Mittwoch, 6. Dezember, nur so darauf, von Kunden entdeckt und eingesackt zu werden!

Während der Jagd auf den persönlichen Nikolausi lassen sich wunderbar die aktuellen Weihnachts-Styles im bonprix Store Schwabach entdecken. Neben glitzernden Lichterketten, funkelnden Christbaumkugeln und duftenden Plätzchen gehören auch buntgemusterte Weihnachtspullis dazu: An den Festtagen darf es modisch werden, und warme Strickpullover mit Rentieren, Pinguinen oder Schneeflocken sind angesagt, denn sie verströmen eine wunderbar-wohlige Weihnachtsstimmung. Wer es schlichter mag, kann bei den Christmas-Sweatern zu klassischen Modellen mit Norweger-Muster greifen. Am schönsten sehen die Pullover im Oversized-Schnitt aus, die an einem gemütlichen Festtag zu Hause zu Jeans oder Wollhose kombiniert werden. Modemutige tragen ihren Weihnachts-Sweater zum goldenen Plissee-Rock und erobern damit die Büro-Weihnachtsfeier im Sturm.Ob Partydress, Seidenbluse oder X-Mas Sweater: Unter jedes Outfit passen spitzenmäßige Dessous – ein unverzichtbares Styling-Tool, um weibliche Kurven schön zu verpacken. Die neuen Lingerie-Modelle von bonprix verführen mit reizvoller Spitze und raffinierten Details. Für jeden Ausschnitt gibt es den passenden BH und auch farblich sorgen die heißen Wäsche-Kreationen für Abwechslung.Verführerische Wäsche und Accessoires wie Schals, Handtaschen und Schmuck lassen unsere Herzen höher schlagen. Für individuelle Wünsche ist ein Geschenkgutschein genau die richtige Idee! Aufgepasst: Beim Kauf eines Geschenkgutscheins ab 50 Euro erhalten Kunden im Dezember bis einschließlich 23.12. einen 5 Euro-Gutschein als Geschenk dazu.