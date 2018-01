Erste-Hilfe-Kurs für Mitarbeiter in Kindereinrichtungen

SCHWABACH (pm/vs) - Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Schwabach veranstaltet am Freitag, 19. Januar, einen speziellen Erste-Hilfe-Kurs für Mitarbeiter in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kindern. Der Kurs findet von 8.30 bis 16.30 Uhr in der Dienststelle Schwabach, Angerstraße 5 statt. Gerade in Kindereinrichtungen wie Krippen, Kindergärten, Schulen und Horten ist es wichtig, dass das Personal in der Lage ist, im Falle eines (Un-)Falles schnell und vor allem richtig zu helfen. Deshalb bieten die Johanniter maßgeschneiderte Erste-Hilfe-Kurse speziell für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder an.

Die Kurse nach den aktuellen Vorgaben der Berufsgenossenschaften richten sich an alle Mitarbeitenden von Kindereinrichtungen und behandeln sowohl die Erste Hilfe an Kindern als auch an Erwachsenen. Dabei achten die Johanniter besonders darauf, dass nicht nur theoretische Inhalte vermittelt werden, sondern vor allem intensiv und praxisnah geübt wird.

Anmeldungen werden telefonisch unter 09122/9398-19 oder per E-Mail an ausbildung.schwabach@johanniter.de entgegengenommen oder sind über das Internet unter www.johanniter-mittelfranken.de möglich.