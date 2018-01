Glücksforschung - worauf es wirklich im Leben ankommt

Schwabach : Adam Kraft Gymnasium |

Zum 24. Forum Bürgerstiftung freuen wir uns auf Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel als Gast.

Karlheinz Ruckriegel zog mit seiner Familie 1995 von München nach Schwabach, nachdem er den Ruf der TH Nürnberg für eine Professur für Volkswirtschaftslehre angenommen hat.

Schwerpunktmäßig beschäftig er sich mit Fragen der Makroökonomik (insbesondere der Geld- und Währungspolitik), der Verhaltensökonomik und der interdisziplinären Glücksforschung. Er hat an der Universität Bayreuth studiert und dort danach über ein geldpoltisches Thema 1988 promoviert. Von 1989 bis 1995 war er als Volkswirt bei

der Deutschen Bundesbank in München tätig.

Der Vortrag beschäftigte sich mit der Frage, wie „Glück und Zufriedenheit“ („subjektives Wohlbefinden“) gemessen wird, was unsere „Glücksfaktoren“ sind, was uns Glücklichsein und Zufriedenheit bringt, wie der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Zufriedenheit ist und was die Erkenntnisse der Glücksforschung für den Einzelnen

bedeuten.