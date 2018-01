Verbindliche Anmeldetermine für die Schwabacher Kindergärten

SCHWABACH (pm/vs) - Für das Betreuungsjahr 2018/2019 gibt es auch in diesem Jahr in den Schwabacher Kindertagesstätten, diese umfassen Krippen und Kindergärten, einen einheitlichen Anmeldetermin.

Die festgelegten Zeiten sind am Montag, 29. Januar, und am Dienstag, 30. Januar, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr.In den Kindergärten können auch Kinder angemeldet werden, die im September 2018 das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft dann die jeweilige Einrichtung. An den beiden genannten Tagen sollten auch diejenigen Kinder neu angemeldet werden, für die bereits Anmeldungen aus dem Vorjahr vorliegen.Über die konkrete Aufnahme eines Kindes in einen Kindergarten oder eine Kinderkrippe entscheidet die jeweilige Kindertagesstätte in eigener Verantwortung. Die Reihenfolge der einzelnen Anmeldungen ist dabei nicht entscheidend.Aus Planungsgründen ist es sehr wichtig, dass der Kindertagesstätte auch mitgeteilt wird, ob möglicherweise bereits eine weitere Anmeldung in einer anderen Kindertagesstätte erfolgte. Nur so besteht die Möglichkeit, dass die beiden betroffenen Einrichtungen sich im Hinblick auf die zu belegenden Plätze austauschen können.Informationen zu den verschiedenen Kindertagesstätten – städtischen, kirchlichen sowie freien – finden sich im Internet unter www.schwabach.de/de/zuhause-in-schwabach/familien/kindertagesstaetten.html