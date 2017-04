Stein : Alte Kirche |

Der Ortsverband Stein lädt Sie herzlich zu seinem Jahresempfang ein.



Dieser findet am



12.05.2017, ab 19:00 Uhr,

in der Alten Kirche Stein,

Am Alten Kirchplatz 6, 90547 Stein





statt. Als Gast freuen wir uns dieses Jahr die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Frau Gerda Hasselfeldt, MdB, begrüßen zu dürfen. Wir würden uns sehr freuen mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.





