Evangelischer Kingergarten "Gräfin Ottilie" in Stein | Frühjahrs-Basar

Stein : Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche |

Am 11.03.2017 findet von 13.30 bis 16.00 Uhr unser Frühjahrs-Basar statt.



Wo: Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche, Martin-Luther-Platz 3 in Stein.



Verkauft werden kann alles rund ums Kind. Bekleidung, Bücher, Spielsachen etc.



Tischreservierung & Infos unter Tel. 0911/ 25288929 oder in Gruppe 1.

Kosten 7,--€ pro Tisch, Kleiderständer + 1 €

Anmeldeschluss ist der 17.02.2017



Aufbau ab 13 Uhr.



Zum Verzehr werden Kaffee & Kuchen, sowie Herzhaftes angeboten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Der Elternbeirat