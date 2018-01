Frühjahrs-Basar im FORUM Stein

Stein : Forum |

Frühjahrs-Basar des Kindergartens "Gräfin Ottilie"



!!! im FORUM in Stein !!!



mit Kuchenverkauf, Bastelaktion und Kinderschminken



03. März 2018



13.30 -17.00 Uhr



VERKAUF VON - Bekleidung jeglicher Art, Büchern und Spielsachen



Teilnahmegebühr: 7 € pro Tisch



DasMitbringen eines Kleiderständers ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.



Aufbau ab 12.30 Uhr.



Weitere Informationen und Tischreservierung unter

Tel. 0911/674704 dienstags & donnerstags von 9-11 Uhr

oder per mail an: kita.martin-luther.stein@elkb.de

Bitte Rufnummer hinterlassen!

Anmeldeschluss ist der 09.02.2018