Sonntagsbesuch im Schloss Faber-Castell

Stein : Schloss Faber Castell |

Rundgang zwischen 11 und 17 Uhr



NÜRNBERG/STEIN (pm/nf) - Am Sonntag, 15. Januar haben das Graf von Faber-Castell’sche Schloss und das Museum „Alte Mine“ zum ersten Mal in diesem Jahr von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und laden zum Rundgang ein.



Der erste Schnee ist da und hat auch das Gräflich Castell’sche Schloss und den Park in eine Winterwelt verwandelt. Mit den romanisierenden Bögen und Säulen, Rund- und Ecktürmen ist die Außenfassade des Schlosses mittelalterlich anmutend. Im Innern wechseln auf beeindruckend vielfältige Weise Stilepochen von Romanik, Gotik, Renaissance, über Empire und Klassizismus bis hin zur damals modernsten, dem Jugendstil.



Eintrittspreise:

Museum „Alte Mine“, Mühlstr. 2, 90547 Stein. Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt * 3 Euro, Familienticket: 10 Euro.



Graf von Faber-Castell´sches Schloss, Nürnberger Str. 2, 90546 Stein. Eintritt: 7 Euro, ermäßigt * 5 Euro, Familienticket: 15 Euro. Kombiticket Museum & Schloss: 10 Euro, ermäßigt* 7,50 Euro, Familienticket: 19 Euro. *Senioren, Schüler, Studenten, Auszubildende. Kinder bis 6 Jahre zahlen keinen Eintritt. Ebenfalls geöffnet haben Shop und Cafeteria am Schloss.