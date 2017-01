Demokratie leicht verständlich

Junge Union Stein startet neue Facebook-Aktion

Auch wenn Demokratie in Deutschland nichts Neues ist, so fehlt es doch zunehmend am Verständnis und Wissen zu diesem Thema.Um für mehr Wissen und dadurch auch für mehr Motivation zu sorgen, hat die Ortsgruppe Stein der Jungen Union nun eine zündende Idee:Den Demokratie Donnerstag.Wie sieht dieser aus? Immer am Donnerstag gibt es auf der Facebook-Seite der Jungpolitiker ab sofort ein Video, in dem die verschiedenen Aspekte der Demokratie verständlich und unterhaltsam erklärt werden. Erste Folge: Die Bundestagswahl.Initiatorin Franziska Rauscher erklärt kurz das Vorhaben: „Viele kennen nicht mal die Grundlagen unserer Demokratie und sind entsprechend wenig interessiert. Das wollen wir ändern und vor allem junge Leute für das Thema begeistern“. Denn nur was man kennt, könne man auch schätzen, ergänzt der Ortsvorsitzende Bastian Gebhardt mit Blick auf die Politikverdrossenheit, die immer weiter um sich greift. Junge Menschen für Politik zu begeistern und vor allem dazu zu bringen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist das Hauptziel.Zeitlich begrenzt ist das Projekt zunächst einmal nicht, denn Inhalte gibt es zu dem Thema schließlich genug. Die positiven Reaktionen, die bereits auf die erste Veröffentlichung von verschiedenen Stellen erfolgte, machen neugierig und lassen hoffen, dass die jungen CSUler hier auf einem richtigen Weg sind.Nähere Infos unter: https://www.facebook.com/JungeUnionStein