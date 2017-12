Casteller Weihnachtsmarkt 2017: Wein und Romantik im Schlossgarten

CASTELL - Viele Besucher aus dem gesamten fränkischen Raum nutzen das dritte Adventswochenende traditionell zu einem Ausflug nach Castell. Am 16. und 17. Dezember lädt das dortige Castell’sche Domänenamt auch in diesem Jahr wieder zu seinem stimmungsvollen Adventsmarkt in den Schlossgarten ein.

Kleiner, feiner Markt

Wer an Castell denkt, denkt zu allererst an die köstlichen Weine, die dort auf rund 70 Hektar Rebfläche angebaut werden. Hier verbindet sich die Kulisse des Steigerwaldes mit den sanft geschwungenen Weinbergen, auf denen charakterstarke Weine reifen. Weine, die geprägt sind von den Gipskeuperböden, von dem Kleinklima und nicht zuletzt von den einzigartigen Lagen. Unverwechselbare Weine, die aber auch von den Menschen geprägt sind, die sie mit viel Liebe und Know How ausbauen und kultivieren.Seit fast 800 Jahren ist der Weinbau eng mit der Familie Castell verbunden, was das Fürstlich Castell’sche Domänenamt zu einem der ältesten Weingüter Deutschlands macht. Auch mit der Pflanzung der ersten Silvaner-Reben in Deutschland im April 1659 wurde hier am Schlossberg (Wein-)Geschichte geschrieben.Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, lockt das Domänenamt zusätzlich mit seinem romantischen Adventsmarkt im winterlichen Schlossgarten und in der beheizten Reithalle. Bei offenem Feuer, Christbäumen und mit einem breiten Spektrum von traditioneller Handwerkskunst und außergewöhnlichem Weihnachts- schmuck lädt der kleine aber feine Markt am 16. und 17. Dezember jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr zum Entdecken, Staunen und Genießen ein.Apropos Genießen: Auf dem Markt präsentieren sich ausschließlich Selbstvermarkter, die die Besucher mit ihrem Angebot verwöhnen. Das reicht von frischem Wildbret aus den heimischen Revieren bis hin zu dem köstlichen Casteller Glühwein – rot oder weiß. Für die Bewirtung sorgen an den beiden Tagen der Heimatverein Castell, die Bäckerei Klein und die Casteller Jugend Die Besucher des Marktes, für den weder ein Eintrittpreis noch Parkgebühren erhoben werden, sollten aber auch die Chance nutzen, um sich für die Festtage mit den edlen Tropfen und einzigartigen Weinen aus dem während der gesamten Marktzeiten geöffneten Keller des Weingutes zu versorgen.