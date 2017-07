Mit Bernstein in lauer Sommernacht: Monteverdichor am 15./16. Juli in der Neubaukirche

Der Monteverdichor Würzburg bringt am 15. Juli (20 Uhr) und 16. Juli (17 Uhr) gemeinsam mit der renommierter Jenaer Philharmonie und hochkarätigen Solisten chorsinfonische Werke von Leonard Bernstein in der Neubaukirche Würzburg zur Aufführung.

Die West Side Story ist mit dem Namen Leonard Bernstein untrennbar verbunden. Dass der amerikanische Komponist mit jüdischen Wurzeln sich in seinen Kompositionen vor allem mit seiner Abstammung, seinem Gottglauben und seiner jüdischen Identität auseinandersetzte, belegt die Mehrzahl seiner Werke. Dazu zählen die „Chichester Psalms“ und seine Symphonie „Kaddish“ für Sopransolo, Chor und Orchester. 1963 komponiert trägt „Kaddish“ die Widmung „To the Beloved Memory of John F. Kennedy“. Inhaltlich ging es Bernstein jedoch um sein „eigenes Ringen mit seinem Vater, seinem Gott, seiner Religion“. Dazu wählte er zunächst düstere Texte aus der traditionellen jüdischen Liturgie aus. Später überarbeitete er die Symphonie. Aus dem ursprünglich vierteiligen wurde ein siebenteiliges Stück, zu welchem der Holocaust-Überlebende Samuel Pisar auf Wunsch Bernsteins einen neuen Text verfasste. Durchweg zuversichtlich und versöhnlich ist die Grundstimmung in den „Chichester Psalms“ auf hebräische Psalmtexte, die Bernstein selbst zusammenstellte. Das Werk ist die klangvollste und eingängigste chorsinfonische Komposition Bernsteins. Als Solisten konzertieren Anna Nesyba (Sopran), Anna Haase (Mezzosopran), Tobias Hechler (Countertenor) Stefan Müller Ruppert (Sprecher). Das Dirigat liegt in den Händen von Prof. Matthias Beckert.Leonard Bernstein - KaddishLeonard Bernstein - Chichester PsalmsLeonard Bernstein - Sinfonie Nr. 1 „Jeremiah“Samstag, 15. Juli 2017 um 20:00 Uhr in der Neubaukirche WürzburgSonntag, 16. Juli 2017 um 17:00 Uhr in der Neubaukirche WürzburgMonteverdichor WürzburgJenaer PhilharmonieAnna Nesyba, SopranAnna Haase, MezzosopranTobias Hechler, CountertenorStefan Müller Ruppert, SprecheLeitung: Matthias Beckert