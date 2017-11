Konzert im Lichterglanz

Herzliche Einladung zum stimmungsvollen Adventskonzert in Röthenbach St. Wg.

Zur Einstimmung auf die kommende Adventszeit lädt der Posaunenchor Röthenbach St. Wg. am Samstag, 02. Dezember 2017, um 19.30 Uhr zu einem Konzert in die nur von Kerzen erhellte Wolfgangskirche ein. Neben den Blechbläsern aus Röthenbach werden der alpenländische Viergesang, Werner Schalk mit Gesang und Gitarre, die Schwestern Arantes an Geige, Bratsche und Cello sowie Stefan Glaser an der Orgel musikalisch die Tür zu den vorweihnachtlichen Tagen öffnen. Pfarrerin Johanna Graeff begleitet das Konzert mit Gedanken zum Advent.Eintritt frei (Spenden erbeten)www.roethenbachstw-evangelisch.de/posaunenchor