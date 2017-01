TSV Faschingsball in den St. Wolfgang Stuben

Der wilde Westen fängt in der Alten Salzstraße an

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen und der Fasching regiert auch wieder in Röthenbach bei St. Wolfgang. Für die Faschingssaison 2016 / 2017 haben es sich der TSV 1927 Röthenbach und der Siedlerverein Schwarzachhöhe nicht nehmen lassen wieder einen Faschingsball auf die Beine zu stellen. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wird in diesem Jahr das Motto „Cowboys & Indianer mit ihren Country Beauties“ lauten. Den Besucher erwarten Überraschungsauftritte und verschiedene Showeinlagen.Um das leibliche Wohl und eine schier unerschöpfliche Menge an köstlichen Getränken wird sich Vereinswirt Helmut Thiele mit seinem Team kümmern. An der extra für diesen Abend eingerichteten „Wildwest“ Bar können sich die Gäste während der Tanzpausen kreative Erfrischungen mit Feuerwasser zaubern lassen.Für beste Laune sorgt die Band Partyrocker. Die drei erfahrenen Musiker rocken jede Party. Holger, Töfel und Guido waren in den vergangen Jahren bei der Band Partyräuber deutschlandweit unterwegs. Seit diesem Jahr sind sie auf Partyrocker-Mission!Karten gibt es im Vorverkauf für 8,- € beim Vereinswirt Helmut Thiele unter Telefonnummer 09129-3698. Veranstaltungsort sind die St. Wolfgang Stuben, Alte Salzstraße 24, 90530 Wendelstein, OT Röthenbach bei St. Wolfgang. Einlass ist 19:30 Uhr, Beginn 20:11 Uhr.Gefeiert wird ganz groß und bunt,ich hoffe es geht wirklich rund,und weil ich es ja mag so sehr,kommt bitte nur verkleidet her.Andreas Morgenstern, Referent für Öffentlichkeitsarbeit TSV Röthenbach b. St. W.