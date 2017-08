Auf geht's zur Zirndorfer Kirchweih

ZIRNDORF (web) - Auf geht’s in die Bibertstadt. Vom 18. bis 22. August feiert Zirndorf mit viel Musik, Stimmung und allerbester Laune seine Kirchweih. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel geöffnet.

Los- und Schießbuden, Karussells, Autoscooter, Schiffschaukel, Kinder-Fahrgeschäfte und andere Attraktionen sowie die zahlreichen Imbiss- und Süßigkeitenstände machen die Zirndorfer Innenstadt zwischen Marktplatz, Platz der Deutschen Einheit und dem Festzelt am Schulsportplatz zu einem Erlebnisparcours der besonderen Art.Los geht es schon am Freitag, wenn bereits um 11 Uhr der Kirchweihbaum am Marktplatz aufgestellt wird. Ab 16 Uhr beginnt dann der Festbetrieb, ab 19 Uhr haut die Band „Rothsee Musikanten“ im Festzelt nicht nur auf die Pauke - da wird gerockt bis das Zelt bebt.Der Samstag hält auch gleich den ersten Höhepunkt parat. Um 14 Uhr machen sich die bunt geschmückten Wagen, etliche Fußgruppen und Spielmannszüge beim großen Festzug auf den Weg durch die Stadt und gleichzeitig wird die Kirchweih offiziell durch den Ersten Bürgermeister Thomas Zwingel am Marktplatz eröffnet. Auch die gute alte „Gloggs-Kuni“ schaut mal vorbei und wird sicherlich ihren „fränggischen Senf“ dazugeben - na wer sich wohl dahinter verbirgt? Ab 19 Uhr erreicht die Stimmung im Festzelt beim Gastspiel der unumstrittenen Kärwakönige „Moonlights“ sicher den Siedepunkt.Mit den beiden Festgottesdiensten in der St. Rochuskirche und in der St. Josefkirche (je 9.30 Uhr) beginnt der Kirchweihsonntag, der in einer großen und sicher mitreißenden Gospelnacht im Festzelt mit „The Golden Gospel Choir“ und Oliver Schott enden wird - los geht‘s um 18.30 Uhr.Zwischen Gottesdienst und Gospelnacht lockt ein Einkaufsbummel durch die Zirndorfer Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet, zudem wird buntes Programm für die ganze Familie mit vielen Angeboten, Aktionen und Attraktionen geboten.Die „Gaudifranken“ heben am Montag gleich ab 10 Uhr beim Festzelt-Frühschoppen die Stimmung. Dort darf man sich auch aufs Kärwaliedersingen und den Betz‘n-Tanz (17.30 Uhr) freuen, ehe um 19 Uhr die große Party mit „Stage One“ im Zelt losgeht. Dabei hat die Kapelle mit dem Schauspieler und Sänger Oli P. auch einen ganz besonderen (Star-) Gast im Schlepptau.Mit dem Familiennachmittag (14 - 18 Uhr) und ermäßigten Preisen bei den Fahrgeschäften sowie einer Gewinnaktion für Kinder wird der letzte Kirchweihtag eingeläutet. Bei der AWO in der Mühlstraße 4 findet ab 14 Uhr ein Seniorennachmittag statt. Im Festzelt lassen ab 19 Uhr die „Moonlights“ zum Abschluss nochmal die heiße Kärwaluft vibrieren, bevor das Hochfeuerwerk um 22 Uhr weit über den Zirndorfer Nachthimmel hinaus das Ende der diesjährigen Kirchweih verkündet.