10. Schafkopfturnierbei der AWO in der Begegnungsstätte Dorfplatz 1



Der AWO-Ortsverein Weiherhof lädt zu einem Schafkopf-Turnier am Freitag, den 12. Januar 2018 ein. Der Wettbewerb beginnt um 19 Uhr in der Begegnungsstätte am Dorfplatz 1.

Die Startgebühr für die Teilnehmer/innen beträgt 7,00 €. Für die ersten drei Preise sind Geldbeträge festgelegt (50, 30, 20 Euro), außerdem gibt es Sachpreise.



Weitere Fragen bei Karl Heinz Bösl möglich.

(Telefon 0911 / 751405 oder Handy: 015151244366)