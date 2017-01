AWO 9. Schafkopfturnier

Zirndorf: AWO-Begegnungsstätte | Die Weiherhofer Kartler begannen das neue Jahr mit einem Schafkopf-Turnier. In der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz trafen sich 20 Frauen und Männer, um in geselliger Runde die besten Schafkopfer zu ermitteln. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Zirndorf, sondern aus dem gesamten Landkreis und sogar aus Fürth und Nürnberg. Um das leibliche Wohl kümmerte sich das Team des AWO-Ortsvereins. Schließlich sollten alle Kartler bis zur letzten Runde durchhalten.

Den ersten Preis errang Josef Riedhammer, den zweiten Preis Walter Köhler und den dritten Preis Norbert Hütter. Die Siegprämien überreichte der Organisator des Abends, 2. AWO-Ortsvorsitzender, Karl Heinz Bösl. Außerdem gab es weitere Sachpreise. Die Teilnehmer fanden es in der Begegnungsstätte so gemütlich, dass sie nach Turnierende an mehreren Tischen noch einige Runde spielten.



von links Norbert Hütter, Karl Heinz Bösl Josef Riedhammer, Walter Köhler)