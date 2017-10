AWO-Weihnachtsmarkt am Dorfplatz

WEIHERHOF - Während in den Supermärkten das Weihnachtsgebäck schon angeboten wird, trifft man auch in Weiherhof bereits die Vorbereitungen für den Adventsmarkt. Er findet am Sonntag, den 26. November 2017, von 11 bis 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 statt. Die Besucher können wieder diverse Köstlichkeiten und schöne Geschenke erwerben. Hobbykünstlerinnen bieten Schmuck, Wohnaccessoires, Türkränze, Verpackungen aus Papier und Weihnachtskarten an. Für Feinschmecker stehen selbstgemachte Plätzchen, Marmeladen und Chutneys, Fair-Trade-Kaffee und Tee bereit.

Den ganzen Tag ziehen weihnachtliche Düfte durch das Haus. Im Advents-Café kann man sich mit Kaffee und Tee sowie feinem Gebäck verwöhnen. Die Singgemeinschaft Weiherhof bäckt heiße Waffeln und erfreut ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz mit vorweihnachtlichen Weisen. Die Kärwaburschen und Kärwamadli bieten vor dem Haus Glühwein und Bratwürste an.

Ein Spaziergang zum Dorfplatz lohnt sich also bei jedem Wetter. Die Besucher helfen damit vor allem dem AWO-Ortsverein bei der Sanierung der Fachwerkmauer am historischen Gebäude.