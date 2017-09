Drachenfest in Weiherhof

Zirndorf : Felder Maisweg |

WEIHERHOF – Die AWO veranstaltet wieder das beliebte Drachenfest, und zwar am Sonntag, den 15. Oktober 2017, von 14 bis 17 Uhr auf den Feldern am Ende des Maisweges. Ein Weiherhofer Bauer stellt erneut seine Fläche zur Verfügung. Jetzt müssen nur noch die Herbstwinde wehen, damit die Drachenfreunde ihre selbstgebastelten oder fertig gekauften Fluggeräte steigen lassen können.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich zum Drachensteigen eingeladen. Empfohlen wird eine ausreichend lange Schnur, damit das Fluggerät in große Höhen gezogen werden kann. Wenn nur mäßiger Wind weht, ist dazu die Unterstützung der Eltern oder Großeltern erforderlich. Bei einer Flaute können kleine Drachen aus Filz gebastelt werden.

Zur Stärkung bietet der AWO-Ortsverein sowohl selbstgebackene Kuchen und Muffins, als auch Herzhaftes an. Dazu gibt es Kaffee und andere Getränke. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu betreuen. Der Veranstalter kann keine Haftung für die Teilnehmer übernehmen.