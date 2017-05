Eröffnung des Zirndorfer Freibads für die Saison 2017 am 6. Mai

ZIRNDORF - Am 6. Mai startet Zirndorf in die Freibadsaison 2017. Etwa acht Wochen haben die Vorbereitungen für den Einstieg in die Freibadsaison gedauert. Alleine um das Schwimmerbecken mit rund 2,8 Millionen Liter Wasser zu befüllen werden etwa 10 Tage benötigt. Um eine Wassertemperatur von angenehmen 24 Grad zu erreichen muss außerdem mindestens zwei Wochen vor Saisonstart mit dem Heizen begonnen werden.

Öffnungszeiten und PreiseDas Freibad ist täglich – auch an Feiertagen – von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4 Euro, Jugendliche und Ermäßigte 3 Euro. Familienkarten gibt es zu vergünstigten Preisen. Außerdem werden für 130 Euro (beziehungsweise 100 Euro für Ermäßigte und Jugendliche) Saisonkarten angeboten.Das Team des Bibert Bades freut sich auf zahlreiche Besucher und hoffentlich tolles Wetter!Quelle: Stadt Zirndorf