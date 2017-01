Familien-Winterwanderung

ZIRNDORF - Die Weiherhofer AWO lädt zu ihrer traditionellen Familienwanderung am Sonntag, den 29. Januar 2017, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Dorfplatz. Die ausgewählte Strecke in der Umgebung ist für Jung und Alt gut geeignet. Festes Schuhwerk ist auf jeden Fall zu empfehlen, auch wenn nicht sicher ist, ob es eher kalt wird oder nass - oder beides.

Nach maximal eineinhalb Stunden kann man bei Kaffee, Tee und Kuchen den Nachmittag in der AWO-Begegnungsstätte gemütlich ausklingen lassen. Auch Herzhaftes und kühle Getränke werden angeboten. Wer erst nach der Wanderung dazukommen möchte, ist ebenfalls eingeladen.

Nichtmitglieder sind als Gäste herzlich willkommen. Zum Programm des ersten Halbjahres 2017 gibt es ergänzende Informationen. Anmeldungen für die Theaterfahrten zur Luisenburg und nach Dinkelsbühl werden entgegengenommen.