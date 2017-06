Ferientipp! Kinderstadtführung durch Zirndorf für junge Entdecker

In Zirndorfs schöner Altstadt gibt es auf Schritt und Tritt eine Menge zu entdecken. Kein Wunder, bei den vielen verschiedenen alten Häusern, Plätzen und Straßen. Man muss nur die Augen offen halten und genau hinschauen. So finden sich mitten in Zirndorf viele spannende und geheimnisvolle Dinge.

Auf der geschichtlichen Entdeckungsreise am, kreuz und quer durch die Stadt könnenerfahren, wie Zirndorf früher aussah und was heute noch davon zu sehen ist. Denn es gibt noch zahlreiche Hinweise, mit deren Hilfe man der Vergangenheit auf die Spur kommen kann.Man erhält auch Antworten auf Fragen wie: Wo gingen die Kinder früher zur Schule? Gab es in der Kirche wirklich eine Verbrecherjagd? Warum fehlten im 17. Jahrhundert vielen Zirndorfer Männern die Schneidezähne? Und vieles mehr...Treffpunkt für die Führung ist das Museum in der Spitalstraße 2.