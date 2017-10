WEIHERHOF - Auf die „Kulinarische Weinprobe“ der AWO-Weiherhof freuen sich die Genießer der edlen Tropfen in jedem Herbst. Sie findet in diesem Jahr am Freitag, den 3. November 2017, um 19 Uhr in der Begegnungsstätte am Dorfplatz statt. Nachdem die Nachfrage groß und die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine rechtzeitige Anmeldung bei der AWO-Vorsitzenden Heidi Übler empfohlen (Telefon 0911 / 60 16 88).

Serviert werden wieder acht verschiedene Weine, von Müller Thurgau über Silvaner und Bacchus bis zu diversen Rotweinen. Ein fränkischer Winzermeister aus dem Taubertal gibt dazu die notwendigen Informationen über das Weinbaugebiet, die verschiedenen Lagen, die Ernte des letzten Jahrgangs und die Verarbeitung der Trauben. Er beantwortet auch die Fragen aus dem Publikum.

Pikante und raffinierte Spezialitäten aus der AWO-Küche sorgen für eine gute Grundlage. Sie sind extra auf die Weine abgestimmt. Für einen entspannten und heiteren Abend in festlichem Ambiente ist gesorgt.