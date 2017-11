Kultur am Mittwoch: Hieronymus Bosch, vorher niederländisches Buffet

WEIHERHOF - Die AWO-Kulturreihe wird am Mittwoch, den 6. Dezember 2017, um 18 Uhr in der Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 fortgesetzt. Hanns Wanninger berichtet aus dem Leben und Wirken des niederländischen Malers Hieronymus Bosch (1450 bis 1516). Zu Beginn gibt es ein landestypisches Buffet mit kräftiger Suppe, Nasi Goreng auf holländische Art, Lachssalat und anderen Köstlichkeiten. Um Anmeldung bei der AWO-Vorsitzenden Heidi Übler wird unter Telefon-Nummer 0911 / 60 16 88 gebeten.

In seinem Bildvortrag zeigt Hanss Wanninger das Schaffen des Künstlers der Renaissance an ausgewählten Beispielen. Bosch war ein Maler von aussergewöhnlich bizarren Bildern. Er schuf viele Werke, die den Betrachtern Rätsel aufgeben. Dämonen und Fabelwesen spielen häufig eine Rolle. Er verwendete aber auch eine Reihe anderer Symbole. Wanninger versucht eine Deutung der Bilder dieses phantasievollen Malers.