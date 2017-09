Schäufele, Kniedla, Soß und Salat

WEIHERHOF – Der AWO-Ortsverein lädt wieder zum Schäufele-Essen ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 17. September 2017, um 12 Uhr in der Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 statt. Eingeladen sind auch Nichtmitglieder, die sich diese fränkische Leibspeise gerne schmecken lassen. Die Schäufele liefert der Metzger zusammen mit der Soße und den Kniedla. Aus der AWO-Küche kommen die frischen Zutaten für das Salatbuffet.

In der Vergangenheit hat sich der Verein jeweils nach der Weiherhofer Kirchweih bei den Helferinnen und Helfern für ihre Mitarbeit bei diesem Fest mit diesem Essen bedankt. Inzwischen ist es der AWO leider nicht mehr möglich, bei der Kärwa mitzuwirken. Das traditionelle Essen will man sich aber weiter schmecken lassen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei der AWO-Vorsitzenden Heidi Übler, Telefon 0911 / 60 16 88.