Spiel und Spaß im Zirndorfer Museum zum Herbstmarkt

Am Sonntag, den 22. Oktober verwandelt sich die Zirndorfer Innenstadt zum 10. Mal in ein buntes Spielparadies und ein farbenreiches Herbsttreiben.

Zwischen 11 und 17 Uhr können die drei Etagen des Museums besichtigt werden. Für alle spielbegeisterten Kinder stehen Spielflächen im und vor dem Haus zum Verweilen bereit.Darüber hinaus steht das Museumsteam für Informationen und Beratungen rund um das Städtische Museum und sein Führungsprogramm zur Verfügung.Ab 11 Uhr steht eine Stadtführung in fränkischer Mundart mit dem Titel "Horch a mol, wou isn dou die Kerch?" auf dem Programm. Stadtführerin Elke Eder erzählt allerlei Anekdoten und amüsante Vorfälle aus der Stadtgeschichte. Sie lenkt die Gäste in die schönen und interessanten Ecken Zirndorfs. Zudem stellt sie berühmte Personen vor und erzählt von geschichtsträchtigen Bauten wie dem Badehaus, der Brauerei, der Schmiede oder der Synagoge. Erwachsene zahlen für den 1½ std. Stadtrundgang 5 €, Kinder (6-17 Jahre) 2 € und Familien 11 €. Treffpunkt ist das Museum in der Spitalstraße.