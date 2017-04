Stadtradeln 2017

ZIRNDORF - Vom 16. Juli bis 5. August 2017 radelt Zirndorf im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne gemeinsam mit dem Landkreis Fürth zur Gesundheitsvorsorge und für mehr Klimaschutz.

Für sportliche, umweltbewusste Bibertstädtler und alle, die es werden wollen, gilt ab dem 16. Juli wieder das Motto „Auf den Sattel, fertig, los“. Zirndorf beteiligt sich in diesem Jahr schließlich bereits zum sechsten Mal an der Stadtradeln-Kampagne des Klimabündnisses.Gesetztes Ziel ist es, im genannten Zeitraum möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad statt dem eigenen Auto zurückzulegen und somit den Kohlenstoffdioxidausstoß zu verringern. Natürlich sind aber auch Kurzstreckenradler herzlich eingeladen, Zirndorf bei der Aktion zu unterstützen, schließlich zählt jeder Kilometer in der Klimabilanz – egal ob auf dem Weg zur Schule, Arbeit, zum Bahnhof oder in der Freizeit!Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel nutzt sein Fahrrad bei jeder Gelegenheit und unterstützt selbstverständlich auch die diesjährige Aktion ganz „trittfest“. „Im vergangenen Jahr knackten 84 aktive Zirndorfer Teilnehmer erstmals die 20.000 Kilometer-Grenze. Ich bin gespannt, was wir in diesem Jahr gemeinsam erreichen können“, so das Stadtoberhaupt stolz und voller Vorfreude.Strampeln lohnt sichKlimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weswegen in Teams für die Bibertstadt geradelt wird. Weil aber jeder einzelne Radler und jeder geradelte Kilometer wichtig ist, werden auch Einzelleistungen belohnt. Dank der Unterstützung des bekannten Fahrradgeschäftes Mlady aus Oberasbach werden nach der Aktion unter allen aktiven Teilnehmern praktische und interessante Preise verlost.Außerdem wird nicht ausschließlich für den Klimaschutz geradelt. Die sportliche Betätigung tut schließlich auch der eigenen Gesundheit und dem Geldbeutel gut – mehr Radfahren bedeutet immerhin weniger Benzin.Interessenten können sich unter https://www.stadtradeln.de/radlerbereich/ einem bestehenden Zirndorfer Team anschließen, oder aber selbst ein Team gründen. Soweit potentielle Radler über keinen eigenen Internetzugang verfügen, nimmt das Bürgermeister- und Presseamt im Zirndorfer Rathaus, Tel. 0911/9600-207, auf Wunsch gerne die Registrierung vor.Die Mitarbeiter der Stadt Zirndorf treten erneut als "Bibertstadtradler" an und freuen sich in der Hoffnung auf tatkräftige Unterstützung über weitere Teammitglieder!Quelle: Stadt Zirndorf