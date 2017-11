Traditioneller Glühweinausschank der CSU-Weiherhof-Bronnamberg am 23.12.2017

Der CSU Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seinen traditionellen und beliebten Glühweinausschank. Anders als in den Jahren zuvor, findet dieser aber nicht am Weihnachtsmorgen, sondern am 23.12.2017 statt.

Ganz besonders freut sich der Ortsvorsitzende Wolfgang Däumler darüber, dass zusätzlich zum Glühwein - dank Spenden - auch gegrillte Bratwürste kostenlos mit angeboten werden können.Zusätzlich umrahmt wird die Veranstaltung durch die Stadtjugendkapelle Zirndorf mit weihnachtlichen musikalischen Einlagen.Der Ausschank beginnt ab 10 Uhr beim KC-Weiherhof.