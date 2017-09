Weiherhof erzählt: Mehr Geschichten von früher

Bei der Weiherhofer AWO kann man wieder erfahren, wie es früher war. Jutta Schmeißner, die Frau des Arztes, erzählt von ihrer Kindheit, den Besuchen bei den Großeltern, und wie sie im Verlauf der Zeit den Ort erlebt hat. Rainer Sandner kam mit seinen Eltern aus dem Sudetenland, zuerst nach Banderbach und dann nach Weiherhof. Er war vor der Eingemeindung nach Zirndorf im Gemeinderat.

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, den 4. Oktober 2017, um 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1. Über die Entwicklung des Ortes, die Investitionen in Straßen, die zentrale Wasserleitung und eine Kläranlage gibt es eine Menge zu erzählen. Und manche Anekdote wird dabei sein. Die Zuhörer können natürlich auch Fragen stellen.

Moderiert wird die Veranstaltung von Klaus Übler. Er steuert weitere Informationen aus dem Archiv der Geschichtswerkstatt bei. Zur Stärkung gibt es eine feine Kürbissuppe aus der AWO-Küche. Der Eintritt ist frei.