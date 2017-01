Youngsters liefern Auftakt nach Maß

Der Doppelsieg ging in der U12 deutlich an Läuferinnen aus der Bibertstadt. Während(W11) mit 6:10 Minuten am Ende sieben Sekunden Vorsprung hatte, konnte(W10) mit ihrer Siegeszeit von 6:13 Minuten ihrer Gegnerin acht Sekunden abnehmen.Ebenfalls auf das Podest schafften es(W9) und(W11). Während Marie die 1.430 m lange Cross-Strecke mit 7:39 Minuten als Zweite beendete, benötigte Johanna 6:40 Minuten für den 3. Platz.Die guten Resultate komplettierten(M7) und(M45) mit ihren Plätzen 4 und 7. Außerdem wurde der starke Auftritt der "running Girls" mit einem deutlichen Sieg in der Teamwertung belohnt!