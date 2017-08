Zeit zu verschenken? – Familienpatin/Familienpate werden! Informationsveranstaltung

Zirndorf : Familienzentrum Zirndorf |

Oftmals sind es die kleinen Dinge, die den Familien aber eine große Hilfe sind! Wir suchen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und einmal in der Woche ein paar Stunden Zeit zu verschenken haben. Zeit - in der sie Familien im manchmal turbulenten Alltag begleiten oder auch in schwierigeren Phasen unterstützend zur Seite stehen. Es kann darum gehen, die Freizeit mit Kindern zu gestalten, bei Alltagsentscheidungen den Rücken zu stärken, einfach nur da zu sein und zuzuhören und vieles andere mehr.



Neugierig geworden?



Dann laden wir Sie ganz herzlich zu unserer Informationsveranstaltung am 13. September um 17:00 Uhr im Familienzentrum Zirndorf ein. Hier erfahren Sie, wie man Familienpatin/Familienpate werden kann und was alles hinter dem Konzept der Familienpatenschaften steckt.



Die ehrenamtlichen Familienpatenschaften im Landkreis Fürth finden im Rahmen des Netzwerks Familienpaten Bayern statt und sind ein Gemeinschaftsprojekt des Familienzentrums Zirndorf, dem „KoKi Netzwerk frühe Kindheit“ des Landkreises Fürth und der Erziehungs-, Jugend- und Beratungsstelle der Diakonie für den Landkreis Fürth.



Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Sonja Löffelmann unter der 0911-600 36 46 oder auf unserer Homepage www.familienzentrum-zirndorf.de .