Zirndorf Rockt

Just For Fun:

Das steht für Spaß an der Musik, und das seit über 30 Jahren. Wir covern die Großen der 70er, 80er und 90er Jahre und haben den Spaß daran bis heute nicht verloren. Im Gegenteil, wir sind aktiver denn je!

Ehrliche Rockmusik, ohne Schnörkel und elektronische Unterstützung. Hard Rock at its best, so wie er sein soll. Harte Gitarrenriffs, zweistimmiger Gesang, ein wummernder Bass und ein treibendes Schlagzeug. Damit machen wir jeden Gig zu einem Trip zurück in die gute alte Zeit der Rockmusik und bringen jedes Publikum zum Kochen!

Von Accept über Gotthard bis ZZ Top ist alles dabei.

Knackiger Hard Rock, aber auch gefühlvolle Balladen – das ist JFF!



Klar und Deutlich:

Die Idee der Formation lässt sich in wenigen Worten darauf reduzieren, alles ein klein bisschen anders zu arrangieren als man es kennt. Tabus begegnet man grundsätzlich

respektlos. Durch die Tatsache, dass sich das Instrumentarium in einem zu überblickenden Rahmen bewegt, werden aus großen, für komplette Bands arrangierten

Hits plötzlich Songs mit einem ganz eigenen Charakter, der Erkennungswert des Stückes bleibt jedoch trotz allem stets erhalten.

Das Programm erstreckt sich quer durch den Gemüsegarten, so sollte für jeden - außer vielleicht den eingefleischten Volksmusikanten ;-) - etwas dabei sein!

Lasst euch also entführen in eine etwas andere Welt der Präsentation bekannter Musikstücke, wir spielen´s so wie´s der Name vermuten lässt: „KLAR & DEUTLICH“!