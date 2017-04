Zirndorfer Trempelmarkt 2017

ZIRNDORF - Am 29. April 2017 findet von 9 bis 14 Uhr der 1. Zirndorfer Indoor-Trempelmarkt in der Paul-Metz-Halle statt.



Gemütliches Schlendern, nach Herzenslust Stöbern und Feilschen und vielleicht sogar die ein oder andere Rarität ergattern – der Besuch eines Trempelmarkt könnte so schön sein, wären da nicht diese wetterbedingten Ungewissheiten… Bleibt es trocken? Oder wird ausgerechnet der Zirndorfer Trempelmarkttag – wie in den letzten Jahren des Öfteren vorgekommen – wieder der heißeste Tag des Jahres?Über derartige Fragen brauchen sich die Verkäuferinnen und Verkäufer und deren Besucher in diesem Jahr nicht den Kopf zu zerbrechen, findet der beliebte Trempelmarkt doch in den geschützten Räumlichkeiten der Zirndorfer Paul-Metz-Halle, Volkhardtstraße 33, statt.Am 29. April 2017 sind von 9 bis 14 Uhr alle Interessierten herzlich zu einem Besuch des ersten Zirndorfer Indoor-Trempelmarktes eingeladen!Quelle: Stadt Zirndorf