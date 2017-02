Ehrenamtliches Engagement im Landkreis Fürth gewürdigt

ZIRNDORF - Bereits zum vierten Mal zeichnete Landrat Matthias Dießl im Rahmen eines Ehrenabends Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Fürth für ihr besonderes und langjähriges ehrenamtliches Engagement aus. Unter den über Vierzig geehrten Persönlichkeiten war auch die Zirndorferin Ellen Damarowski.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asylgruppe Zirndorf bieten seit 1988 Flüchtlingen Begegnung, Hilfe und Unterstützung in ihrer Lebenssituation an. Bereits seit über zwei Jahrzehnten engagiert sich auch Ellen Damarowski unermüdlich in der Asylgruppe und leistet durch Sprachvermittlung wichtige Integrationsarbeit.Für Zirndorf nahm Dritter Bürgermeister Murat Bülbül an der Festveranstaltung zum Tag des Ehrenamtes Ende Januar teil und überbrachte nebst besten Glückwünschen ein Präsent aus der Heimatstadt.Quelle: Stadt Zirndorf