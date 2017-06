"Horcht a moal!" - 40 Jahre CSU Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach

Am 20.05.2017 fand in der Gaststätte des SV Weiherhof unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Christian Schmidt die 40 Jahre Feier des CSU Ortsverbandes Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach unter dem Motto „Horcht a Moal“ statt.

Nach der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste und der rund 80 Feiergäste durch den Ortsvorsitzenden Wolfgang Däumler, führte der Nürnberger Humorist Heinz Haffki durch das volle Programm.Bundesminister Christian Schmidt (CSU) gratulierte als Schirmherr dem CSU-Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach sehr herzlich. Der Minister freute sich, dass gerade dieser Ortsverband ein sehr selbstbewusster Verband ist, gab es bei der Gründung doch den einen oder anderen Kampf mit dem Stadtverband Zirndorf zu führen. Wie man sieht, hätte sich die Arbeit aber auch gelohnt.Auch Landrat Matthias Dießl (CSU) würdigte das Durchsetzungsvermögen der damaligen Gründungsväter um den ersten Ortsvorsitzenden Günther Keller. Laut Dießl würde sich dieses Engagement "noch näher am Menschen" seit dieser Zeit auch deutlich in den Wahlergebnissen ablesen können.Selbst Zirndorfs 1. Bürgermeister Thomas Zwingel (SPD) würdigte das Miteinander der zwei großen Parteien in Zirndorf als äußerst fruchtbar für die Stadt. Zwingel wünschte dem Ortsverband weiter hin so erfolgreich zu sein, aber mit einem Augenzwinkern auch verbunden mit der Bitte doch nicht zu erfolgreich zu sein.Die Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger (CSU) gratulierte ebenfalls sehr herzlich. Gerade in der Geschichte dieses Ortsverbands bewahrheitet sich wieder die Redewendung "nichts kann die Beharrlichkeit ersetzen".Die 1. Bürgermeisterin der Nachbarstadt Birgit Huber (CSU) Oberasbach gratulierte sogar mit dem Lied "Viel Glück und viel Segen."Günther Keller, einer der acht Gründungsväter und auch der erste Ortsvorsitzende, referierte anschließend über die wechselvolle und erfolgreiche Vergangenheit des CSU-Ortsverbandes. In seiner ausführlichen multimedialen Bildpräsentation, extra zum Motto passend gestaltet, hatte er auch viele Bilder der letzten 40 Jahre eingebaut. Hier gab es auch viele (damals noch etwas jüngere) Gesichter zu entdecken, so z.B. der langjährige Landtagsabgeordnete Günter Gabsteiger, Gabriele Pauli, Markus Söder und viele mehr.Die Festlichkeiten boten auch eine hervorragende Gelegenheit langjährige Mitglieder zu ehren. So ließ es sich der Bundesminister Schmidt und Ortsvorsitzenden Däumler nicht nehmen folgende langjährige Mitglieder zur Ehren: Rita Keller, Dieter Sebastian und Klaus Thierbach für 40 Jahre Mitgliedschaft und Wolfgang Pöhlmann für 15 Jahre.Musikalisch umrahmt wurde das Programm von der hervorragenden "HausMacher Band" aus Gottmannsdorf.Der CSU-Ortsverband Weiherhof Bronnamberg bedankt sich bei allen Mitwirkenden, Gästen und vor allem den Sponsoren dieser wundervollen Veranstaltung.